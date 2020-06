De vaste controleposten hebben plaatsgemaakt voor mobiele controles (foto: Omroep Zeeland)

Op 15 maart sloot België ineens de grenzen vanwege de bestrijding van het coronavirus. Dat heeft in de afgelopen maanden voor veel problemen gezorgd in Zeeuws-Vlaanderen en dus in de gemeente van burgemeester Mulder. Veel mensen moesten omrijden als ze naar hun werk moesten, familie mocht niet worden bezocht en de communicatie met België is volgens Mulder heel erg moeizaam.

"Het is van de zotte", vindt burgemeester Mulder. "Het is echt te bizar voor woorden." Mulder heeft samen met zijn Belgische collega's een brief geschreven aan Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken in België. Maar een reactie kreeg hij niet.

Slechte communicatie

Afgelopen weekend gingen de grenzen ineens weer open zonder dat daar over gecommuniceerd werd. Mulder is blij dat familie elkaar weer mag bezoeken, maar ook over het besluit van het openen van de grenzen zijn weer veel vragen.

"Geldt familiebezoek aan beide zijden van de grens? Op die vraag is een duidelijk antwoord in België niet te vinden. En hoe zit het met het winkelen? Mag een Zeeuws-Vlaming nu ook over de grens om een boodschap of om te tanken? Ook daar is geen duidelijkheid over. Het blijkt in de praktijk vooral af te hangen van welke Belgische politieman de controle uitvoert", zegt Mulder.

Burgemeester Hulst woedend: 'Grenssituatie is van de zotte' (foto: Omroep Zeeland)

"Nog steeds worden er mensen die uit Zeeuws-Vlaanderen komen doodleuk teruggestuurd", gaat Mulder verder. "En nog steeds zijn er meldingen van boetes vanwege het tanken in België. En dat terwijl we hier in Hulst alweer behoorlijk wat Belgen mogen verwelkomen, die genieten op de terrassen en boodschappen doen in de supermarkten."

Veel irritatie

"Die tegenstelling roept irritatie op." Dat is volgens burgemeester Mulder logisch. "We hebben altijd in goede harmonie samen geleefd hier aan de grens. En dat moet zo blijven. Dat mag niet door de Belgische overheid worden verprutst."

