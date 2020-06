Middelburg geeft toestemming voor demonstratie tegen racisme

Coen Bertijn en Angelique Duijndam bij een plaquette van artikel 1 in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Onder welke voorwaarden de demonstratie door mag gaan is nog niet bekend. De gemeente Middelburg komt later met meer informatie. Eerder deze week kwamen er een hoop mensen af op demonstraties tegen racisme in Amsterdam en Rotterdam, waardoor er soms geen anderhalve meter afstand kon worden gehouden.

Duijndam verwacht niet dat het in Zeeland zo storm loopt. "Zeeuwen zijn nuchter. Bij een protest tegen het houden van anderhalve meter afstand, kwamen ook maar veertig mensen. De demonstratiebereidheid is in onze provincie niet zo groot, verwacht ik." Maar ze geeft ook aan het niet helemaal zeker te weten.

Deze week kwamen Duijndam en Delgado op het idee de demonstratie te organiseren. De twee vrouwen kennen elkaar al langer via het Keti Koti Festival in Middelburg en de Stichting Slavernij Monument Middelburg. Voor Duijndam was het meteen zeker dat er een demonstratie in Zeeland moest komen. "Dit gaat me echt aan het hart."