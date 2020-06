Op het Lodewijk College is nog niet iedereen op school

Lodewijk College Terneuzen, locatie Oude Vaart (foto: Google Maps)

Het is een drukke tijd voor het voorgezet onderwijs, merkt Roose. "De tijd die ik niet slaap, is goed besteed." Roose is blij dat het voorgezet onderwijs weer hervat is, want 'een school zonder leerlingen is bizar.'

Niet iedereen naar school

Wat opvalt is dat nog niet alle leerlingen en personeel van het Lodewijk College weer op school zijn. "Sommigen maken deel uit van de risicogroep en komen niet naar school. Dat kan met medische oorzaken te maken hebben. Of er zit een kwetsbare partner thuis. Een besmetting kan bedreigend zijn", aldus Roose.

Volgens de rector is het aantal afwezigen beperkt. "Van de 160 medewerkers zijn de afwezigen op twee handen te tellen." Nadat de regering de scholen op 15 maart sloot, was de grootste uitdaging het regelen van onderwijs op afstand. "Zowel inhoudelijk als logistiek." Volgens Roose had het Lodewijk College wel een voordeel omdat er al ervaring met online-lesgeven.

Het Lodewijk College is in 2018 ontstaan na een fusie tussen Stedelijk Scholen Gemeenschap de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege. De school is vernoemd naar Lodewijk van den Berg (Sluiskil, 1932), de eerste Nederlandse astronaut.

Op het Lodewijk College worden coronamaatregelen genomen (foto: Omroep Zeeland)

Doorzichtige wanden

Op het Lodewijk College zijn ook praktische maatregelen genomen om de anderhalvemeterregel in acht te nemen. "Er zijn looproutes aangebracht in onze twee gebouwen. In één gebouw is er wel tweerichtingsverkeer maar dat hebben we opgelost met het plaatsen van doorzichtige wanden." Daarnaast zijn er pompjes met desinfecterende gel aanwezig en kunnen schooltafels en leuningen schoongemaakt worden."

Volgens Roose houden de leerlingen zich goed aan de regels, op een enkeling na. Toch maakt hij zich zorgen omdat er buiten school niet altijd genoeg afstand wordt genomen door leerlingen, zo merkt hij. "Soms denk ik weleens: waar doen we het allemaal voor? Voor het schoolplein en erbuiten is de afstand soms maar een halve meter."

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk hoe het voortgezet onderwijs er na de zomer uitziet. "Er is weinig informatie voor onze doelgroep van twaalf jaar en ouder." Wel ligt er voor het Lodewijk College een voorstel op tafel om met twee modellen te gaan werken als het onderwijs nog niet volledig hervat wordt.

"Het ABC-model voor het ene gebouw waarbij iedere week 33 procent van de leerlingen aanwezig is. Het andere gebouw is groter en daar kunnen we met een AB-rooster werken, waarbij vijftig procent van de leerlingen aanwezig is per week. Maar het moet nog goedgekeurd worden."

Beluister hieronder de hele uitzending van de Zeeuwse Kamer op Omroep Zeeland Radio: