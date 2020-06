'Zwaarbeveiligde gevangenis en betere treinverbinding als compensatie voor marinierskazerne'

Bernard Wientjes wil van Zeeland een zogenoemde 'law delta' maken (foto: ANP)

Bernard Wientjes wil van Zeeland een zogenoemde Law Delta maken, met een concentratie van belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties. De extra beveiligde gevangenis moet een tweede vestiging worden van de extra beveiligde gevangenis die nu in Vught staat.

Ook zou er een zwaar beveiligde rechtbank in de provincie moeten komen en een expertisecentrum over georganiseerde criminaliteit.

Sinds maart onderhandelt Bernard Wientjes tussen Zeeland en Den Haag over een compensatie voor de misgelopen marinierskazerne. Bij zijn aanstelling zei Wientjes te kijken naar een concreet pakket maatregelen waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt.

Nog geen akkoord

Betrokken partijen haasten zich te zeggen dat er nog geen sprake is van een akkoord. De snellere trein en de Law Delta maken deel uit van een acht punten-plan, dat Wientjes vanmiddag heeft voorgelegd aan Provinciale Staten van Zeeland. In dat plan staan ook andere zaken zoals een hoogstaand kennisinstituut voor water, voedsel en duurzame energie. Daarnaast staat ook een 380KV-kabel voor Zeeuws-Vlaanderen in het plan. Die kabel levert broodnodige groene energie aan Dow en Yara vanaf de windmolenparken,, zodat ze klimaatdoelstellingen halen. Ook geld voor de Kenniswerf in Vlissingen en een huisartsenopleiding heeft Wientjes op het lijstje gezet.

Bezoek staatssecretaris Knops

Het acht punten plan, met daarin dus de snellere treinverbinding en de Law Delta, ligt maandagmiddag op tafel, wanneer staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken naar het Zeeuwse provinciehuis in Middelburg komt, om het pakket te bespreken. Aan de andere kant van de tafel zitten de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen, die het meest bij de komst van de marinierskazerne betrokken waren.

Speciaal adviseur Bernard Wientjes, oud-topman van werkgeversorganisatie VNO-NCW (foto: VNO-NCW)

Goedgekeurd

Het akkoord dat deze partijen uiteindelijk bereiken, moet zowel door het kabinet worden goedgekeurd als Provinciale Staten van Zeeland. Eerste reacties uit politieke partijen in Zeeland laten horen, dat er optimisme is over een Law Delta, maar onvrede over het feit dat de kerncentrale in Borsele en een waterstoffabriek niet in de voorstellen van Wientjes staan. Zeeland wil de kerncentrale graag 'overdoen'aan het Rijk, om geen financiële risico's meer te lopen bij onder meer de ontmanteling van de centrale na 2033. Zeeland is nu al grootverbruiker van waterstof en heeft zich ook nadrukkelijk gepresenteerd als dé kandidaat voor een grote waterstoffabriek die de overheid wil laten bouwen.

Voor de zomer

Speciaal adviseur Wientjes heeft tot nu toe altijd benadrukt dat het kabinet en Zeeland voor de zomer een akkoord moeten hebben bereikt over de compensatie voor de marinierskazerne. Na de zomer beginnen langzaam maar zeker de verkiezingscampagnes los te barsten voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Volgens Wientjes zal dan de aandacht voor Zeeland in Den Haag verslappen, en is het de vraag wat er dan nog van de compensatie terecht komt. D66 in Zeeland becijferde eerder dat de totale schade voor Zeeland door het wegblijven van de mariniers de komende decennia gaat oplopen naar zo'n twee miljard euro.