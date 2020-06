Dax Hovius ontspannen in aanloop naar finale: 'Het ging goed, ik ben trots wat ik heb neergezet'

Dax en moeder Kim klaar voor finale The Voice Kids (foto: Omroep Zeeland)

De finale van The Voice Kids is afgelopen woensdag opgenomen. Dax geeft toe dat hij toen wel gespannen was, maar nu opnames achter de rug zijn, voelt hij zich prima. Misschien ook omdat hij tevreden is over zijn optreden. "Het ging goed, ik ben trots wat ik heb neergezet", zegt hij in gesprek met Elsa van Hermon in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

Kinderen staan in de tuin

Voor moeder Kim is het 'apart' om ineens een bekende zoon te hebben. "Dat er zo ontzettend veel reacties zouden komen, had ik me niet voor kunnen stellen." De zanger begon op zijn tiende met muziek maken en vijf jaar later staan de fans al in de tuin, zegt zijn moeder. "Er zijn kinderen die aanbellen. Soms zeggen ze niks, maar ik weet wel voor wie ze komen, in ieder geval niet voor mij", lacht Kim. "Ze vragen is Dax thuis? En mag ik met hem op de foto? Het is echt heel schattig."

Mocht Dax straks nog bekender worden, dan maakt Kim zich nog niet zo snel zorgen. "Dax is gelukkig heel stabiel en weet wat hij wil en waar hij het voor doet." Wat de uitslag ook wordt, de moeder van Dax is en blijft trots. "Voor mij is het al een winnaar, ik vind wat hij doet super gaaf. Hij is al zo ver gekomen en als hij niet wint, is het ook prima. Voor mij verandert er niets."

Vanavond is het optreden van Dax en de andere drie finalisten te zien vanaf 20.00 uur op RTL4. Op dat moment kan er ook gestemd worden. De uitslag wordt bekendgemaakt in de talkshow van Beau, die begint om 22.30 uur.