Jonge ooievaars geringd voor onderzoek

Het ringwerk is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek over de vogeltrek. De jongen zijn nu enkele weken op de wereld en daarmee oud genoeg om geringd te worden. Dit gebeurt met behulp van een hoogwerker waarmee de jonkies tijdelijk uit het nest worden gehaald.

Volgens directeur Ina De Wasch van het Zwin Natuur Park stijgt het aantal ooievaars rond het natuurgebied. Dat komt vooral doordat de dieren tegenwoordig in Marokko overwinteren en niet meer de Sahara over vliegen. "We zien dat bij de dieren die dat wel doen, er veel sterfte is," aldus De Wasch.

(foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar zijn er zo'n veertig broednesten rond het Zwin. Dat aantal is nog niet definitief, omdat aan de Zeeuwse kant van het natuurgebied niet is geteld door de afgesloten grens in verband met coronamaatregelen. Het is de bedoeling om de komende maanden ook in de gebieden rond Sluis de tellingen te verrichten.