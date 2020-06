Broeder Dieleman maakt voor het eerst een album met band

Het album is ontstaan doordat Dieleman altijd een drang heeft tot het schrijven en creëren van liedjes. Daarnaast wilde hij dit keer graag een album maken met een volledige band. "Met een aantal muzikanten zijn we vijf dagen de studio ingedoken en is op een losse manier dit album ontstaan."

Echte liedjes

Dieleman vindt dat hij de neiging heeft om zijn muziek wat grofkorrelig te houden en vaak vanuit improvisatie te werken, zoals op zijn vorige album 'Komma'. Daarom wilde hij dat dit een album werd met 'echte' liedjes. "Ik wilde de liedjes als uitgangspunt nemen. Zij vormden de basis."

Peter Slager

Hij heeft daarom gevraagd of Peter Slager, de bassist van BLØF, hem hierbij wilde helpen. "Ik ken Peter goed en ik weet dat hij dit ontzettend goed kan. Naast dat het een goeie muzikant is, kan hij goed meebewegen met het geheel en staat zijn ego de boel niet in de weg. Hij geeft andere muzikanten de ruimte en geeft op een natuurlijke sturing aan het proces."

Ik had niet zoveel zelfvertrouwen in mijn muzikale capaciteiten," Broeder Dieleman - muzikant

De reden dat hij dit album heeft gemaakt met een volledige band heeft volgens Dieleman te maken met het feit dat hij inmiddels heeft geaccepteerd dat hij een muzikant is. "Ik had niet zoveel zelfvertrouwen in mijn muzikale capaciteiten, dus durfde ik de stap ook niet te nemen om met andere muzikanten samen te spelen. Maar het gaat me de laatste jaren steeds makkelijker af."

Een mooi proces

Daarnaast kwam hij erachter dat wanneer je wat anders wil, je dit niet alleen in jezelf moet zoeken. "Je moet dan juist op zoek gaan naar mensen die zich ertegenaan bewegen. En door de inbreng van iedereen die heeft meegespeeld op het album merk ik dat de liedjes anders zijn geworden. Dat is een mooi proces om te ervaren, daar word ik een beter mens van."

Dieleman heeft een fascinatie voor het werk van Jan de Prentenknipper en wilde dan ook dat deze intrigerende persoonlijkheid een rol zou spelen op zijn album. In verschillende liedjes zitten verwijzingen naar dit personage. "Ik voel me op verschillende fronten verweven met deze man. Ik knip sinds een paar jaar ook prenten die ik verkoop. Ik trek ook regelmatig door het Zeeuwse landschap. En die tekst 'De Liefde Is De Eerste Wet' is geschreven door een filosoof, afijn......"

Jan de Prentenknipper

Jan de Prentenknipper werd in 1877 geboren in Colijnsplaat als Jan Huijszoon. In de 19e eeuw trekt hij langs Zeeuwse dorpen. In ruil voor een slaapplaats of een maaltijd knipt hij prenten van boerderijen of Bijbelse voorwerpen. Hij beschildert de kunstwerkjes van stevig papier met waterverf en soms met handgeschreven teksten. De tekst 'De Liefde Is de Eerste Wet' staat op één van zijn werken.

Nieuw album broeder Dieleman