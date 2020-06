Ananda uit Goes kon eindelijk haar ouders weer zien

Ananda de Jager (foto: (eigen foto))

"Soms zie ik mijn ouders wel twee maanden niet, maar nu mocht het niet door de corona. Het is superleuk om ze weer te zien. Dat mis je toch in vergelijking met contact via de telefoon", zegt De Jager.

De Jager (26) vertelt haar verhaal op Omroep Zeeland Radio. "Ik bel nu vanuit Goes, want het was onverwachts nieuws. Ik zag het niet aankomen en ben zodra het kon naar Nederland gekomen. Zaterdag of zondag ga ik weer terug naar Brussel", zegt De Jager. Daarmee doelt ze op het feit dat de grenzen weer open zijn om familie te bezoeken.

In België worden meer versoepelingsmaatregelen genomen. Zo mogen komende week de restaurants en sportscholen weer open.