Dax Hovius wint The Voice Kids

Door de coronamaatregelen was de finale geen live-show, maar een opname van afgelopen woensdag. Dax nam het in die finale op tegen Sham, Jasmijn en Rogier. Als winnaar van The Voice Kids ontvangt hij een studiebeurs van 25.000 euro.

Elvis Presley is de grote inspiratiebron voor Dax. In de 'Blind Audition' speelde hij Blue Suede Shoes van zijn held. Alle vier de coaches draaiden hun stoelen en het leverde hem een staande ovatie op.

Dax treedt samen op met Wild May West (foto: Dax Hovius)

Vanaf het begin van dit seizoen maakte Dax Hovius indruk met zijn stem en gitaarspel. Coach Sanne Hans (Miss Montreal) reageerde op zijn eerste optreden met: "Jij bent de reden dat ik meedoe aan zo'n programma." Dax koos haar dan ook als coach.

In The Battles versloeg Dax Hovius concurrenten Jules en Yentl met Coming Home van Sheppard. Na dat optreden stuurde Sanna Hans hem naar de logopedie om zijn uitspraak te verbeteren.

Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Iedereen die aan het programma heeft meegedaan is sowieso een winnaar." Dax Hovius

In de finale speelde en zong Dax Nice To Meet Ya van Niall Horan en What I Like About You van The Romantics in duet met Sanne Hans. Zijn optredens vielen het meest in de smaak bij de televisiekijkers.

Dax reageerde overdonderd op zijn winst en bedankt iedereen die hem heeft geholpen.

