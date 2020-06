'Staatssecretaris zocht al langer naar alternatieve locatie voor marinierskazerne'

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) tijdens het Tweede Kamerdebat (foto: Omroep Zeeland)

Visser zei in de Tweede Kamer dat ze de Zeeuwse politiek een half jaar in het ongewisse heeft gelaten over het zoeken naar alternatieven om niet te hoeven verhuizen naar Vlissingen. De Volkskrant heeft stukken waaruit blijkt dat ze daar, in het diepste geheim, al anderhalf jaar mee bezig was.

De staatssecretaris ging tijdens het debat diep door het stof. Het intrekken van de verhuizing leidde tot grote woede bij de Zeeuwse bestuurders die miljoenen euro's investeerden om de locatie gereed te maken. Na een stevig Kamerdebat, waarbij veel Zeeuwse bestuurders aanwezig waren, overleefde Visser een motie van afkeuring ternauwernood.

Refleceteren

Gedeputeerde Dick van de Velde reageert in de Volkskrant berustend:"Dat is echt niet aan ons om daar een mening over te hebben. De Tweede Kamer is ervoor om te reflecteren op het functioneren van de staatssecretaris. Het wordt er niet erger of beter van. De marinierskazerne komt er niet mee terug naar Zeeland."

Defensie zegt dat de Volkskrant verkeerde conclusies trekt. Volgens een woordvoerder zijn vanaf mei 2018 alleen "verkennende gesprekken" gevoerd over mogelijke alternatieven voor de verhuizing naar Vlissingen, en heeft Visser dat ook in het debat aan de Kamer laten weten. Pas een jaar later gaf Visser formeel opdracht andere mogelijkheden in kaart te brengen. Visser heeft zich volgens de woordvoerder wel versproken tijdens het debat. Zij zei dat in het najaar van 2019 met de gemeente Rotterdam is gesproken over de vraag of die stad een geschikte locatie zou kunnen zijn. Dat had 2018 moeten zijn.