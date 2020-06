Man rijdt voor de vierde keer zonder rijbewijs op snorfiets

Agenten doen aangifte tegen drugsverdachte (foto: ANP)

Agenten zagen de snorfietser rond 16:00 uur keren en via de stoep vluchten. Agenten wisten de man klem te rijden. De man werd aangehouden en samen met de snorfiets voor verder onderzoek naar het politiebureau meegenomen. Daar bleek dat het voertuig 40 kilometer per uur reed. Ook bleek dat de man in 2017 al drie keer betrapt was op het rijden zonder rijbewijs. De laatste keer was de scooter ook al in beslag genomen.

Wachten tot de keuring

De snorfiets is in beslag genomen en de man kreeg bekeuringen voor het negeren van een stopteken, het rijden zonder rijbewijs en een snelheidsovertreding. Hij mag pas weer met de snorfiets rijden als het voertuig is gekeurd.