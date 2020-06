Première in ZeeDoc: Fucking perfect

Sergio Herman en zijn gezin (foto: Remko Schnorr)

De documentaire geeft een inkijkje, letterlijk in de keuken van restaurant Oud-Sluis, maar ook in het leven van de chef-kok, thuis aan tafel met zijn vrouw Ellemieke Vermolen en hun kinderen. Herman streeft in alles naar perfectie, thuis en op zijn werk en eist dat ook van zijn medewerkers. Dagen van 16 tot 18 uur werk zijn niet ongewoon voor hem. En de druk die de drie Michelinsterren geven is immens, elke avond moet er op de toppen van hun kunnen gepresteerd worden. De camera is er bij als Sergio Herman bekend maakt dat hij zijn restaurant Oud-Sluis gaat sluiten en zich gaat bezinnen op zijn toekomst.

Voor de workaholic is stilzitten geen optie. Hij zoekt al snel een nieuwe uitdaging en vindt dat in een nieuw te openen restaurant in Antwerpen. In de auto tussen huis en zijn nieuwe restaurant zien we hem worstelen. Hij wil het rustiger aan gaan doen en meer tijd aan zijn gezin besteden maar de voorbereidingen van het restaurant in Antwerpen slokken al zijn tijd op. Een eerlijk en intiem portret van de strijd van een man die voor een grote verandering staat. De existentiële vragen en twijfels waar hij voor staat, zijn voor iedereen herkenbaar in ons eigen leven. Een onthullend verhaal over perfectionisme, ambitie en offers.

Creatie van Sergio Herman (foto: Remko Schnorr)

Stilzitten is niets voor Sergio Herman, naast The Jane in Antwerpen heeft hij inmiddels drie restaurants in Cadzand. Daarnaast is hij mede-oprichter en culinair verantwoordelijk voor het frites-concept Frites Atelier met een aantal vestigingen in Nederland en België.

"Ik heb er zo'n anderhalf jaar aan gewerkt", vertelt Willemiek Kluijfhout. "De belangrijkste momenten zoals de aanstaande sluiting hebben we vastgelegd. Bijna niemand was hiervan op de hoogte en ik was een van de weinige mensen die dit wist. Bijzonder was ook dat we het op film hebben gedraaid."

Luister hier naar het gesprek dat Elias den Hollander had met Willemiek Kluijfhout:

