Oud-chauffeur TCR: 'Wij wisten niets van de problemen, ik kon het niet geloven'

"Het was zwaar voor iedereen. Voor de kinderen omdat ze met veel vragen zaten en voor hun ouders", vertelt De Theije. "Maar ook voor ons als chauffeurs natuurlijk, de zorgen om onze baan." Toen de eerste berichten over TCR naar buiten sijpelden kon ze het niet geloven. "Nee, ik dacht echt dat het niet waar was. We hebben altijd keurig betaald gekregen en wisten niets van de problemen."

Prima overgang naar nieuwe werkgever

Inmiddels rijdt ze dus voor een nieuwe baas, Citax uit Tiel. "De overgang is prima verlopen voor mij", zegt Yolanda. "We hebben veel beter contact met de bedrijfsleiding en ik heb nu ook een veel nieuwere bus. Dat is ook erg fijn want de busjes van TCR waren ver op."

Eind mei werd bekend dat Citax uit Tiel ook de komende twee jaar het vervoer voor het speciaal onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen verzorgt. Het bedrijf nam het werk dit jaar over van TCR, dat in maart failliet ging.

