Zeeland: 'We zijn dus nog erger besodemieterd dan we al dachten'

"We zijn besodemieterd", stelt CDA-fractievoorzitter Hannie Kool in een eerste reactie. "Er is dus echt een totaal gebrek aan openheid en communicatie geweest." Fractievoorzitter Joan Verburg van de SGP is aangeslagen. "Ik ben verbijsterd. Deze lente heeft Visser in de Tweede Kamer openheid van zaken gegeven. Maar toen stond ze blijkbaar opnieuw te liegen."

Besodemieterd

Andere Statenleden willen niet voor de camera reageren. "Het is toch een gelopen race, laten we ons nu richten op een akkoord met het kabinet over een goede compensatie". Andere Statenleden maken anoniem van hun hart geen moordkuil. "We zijn dus nog erger besodemieterd dan we al dachten."

Hannie Kool: we zijn onaangenaam verrast

Ruimhartige compensatie

Gedeputeerde Dick van der Velde reageert enigszins gelaten op onthullingen. "We zijn nog net zo boos als dat we al waren. Dit onderstreept waarom er een ruimhartige compensatie moet komen voor Zeeland." Van der Velde wijst erop dat staatssecretaris Raymond Knops aanstaande maandag naar Zeeland komt om over de compensatie voor Zeeland te praten.

Doorn

Uit de publicatie van De Volkskrant komt naar voren dat staatssecretaris Visser in de zomer van 2018 al een gezant aanstelde om met Doorn te bespreken of de marinierskazerne daar toch niet kon blijven. Binnen een deel van het Korps Mariniers was verzet tegen de verhuizing naar Vlissingen. Visser en minister Bijleveld spraken daarover ook zelf met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt.

Rotterdam

Ook Rotterdam blijkt al nadrukkelijk in het vizier te zijn geweest als locatie voor de nieuwe marinierskazerne. In januari 2019 voert Bijleveld daar zelfs gesprekken over met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, schrijft De Volkskrant. Zeeuwse bestuurders kregen tot begin dit jaar ontwijkende antwoorden toen ze informeerden naar de geruchten die ook zij hoorden, dat de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen kwam. In februari maakte het kabinet bekend dat de nieuwe kazerne naar Nieuw-Milligen op de Veluwe gaat. Met Zeeland was al in 2012 een akkoord gesloten voor de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen.