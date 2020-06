Dax beleeft onvergetelijke avond na zege in The Voice Kids

Dax werd vrijdagavond door de kijkers van het programma van RTL als beste gekozen van de vier finalisten. Eén van de hoogtepunten van de avond was zijn duet met Sanne Hans, die de afgelopen maanden de coach van Dax was. Het duo trad op met het nummer What I Like About You van The Romantics. "Ik kreeg van het optreden heel veel energie. Misschien doe we dit later nog wel eens", aldus Dax.

Herman Brood

Door de overwinning in The Voice Kids krijgt Dax een cheque van 25 duizend euro, waarmee hij aan zijn muzikale carrière kan gaan werken. "Ik wil naar de Herman Brood Academie. Ik wil later gaan leven van de muziek. Dat je je eigen shows kan draaien, weet je wel. Dat je daar je geld mee kan verdienen."

Verrassing

Na zijn optreden in The Voice Kids en de talkshow Beau, waarin de uitslag bekendgemaakt werd, kwam Dax 's nachts thuis in Kapelle. Daar wachtte nog een verrassing: het huis was versierd en hij werd opgewacht door vrienden. Na een korte nacht volgde een dag met veel interviews, waarin hij over zijn belevenissen bij The Voice kon praten.

De uitzending van The Voice Kids is via de website van RTL XL terug te zien.