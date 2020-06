Honderden mensen nemen in erehaag afscheid van 'mister Ledel'

Over een stuk van 800 meter stonden mensen zij aan zij te applaudisseren op het moment dat de lijkwagen langsreed. Voor de stoet uit liepen burgemeester Marga Vermue en de twee initiatiefnemers: Patrick de Smit van de Stadsraad en Anita Bekers van de balletschool.

"John was hier zo'n geliefd persoon in de hele streek West-Zeeuws-Vlaanderen", vertelt Bekers. "Hij heeft het Ledel eigenlijk helemaal opgebouwd tot een volwaardig mooi theater. Als je dan weet dat zijn vrouw, dochter en zonen afscheid van hem moeten nemen met dertig mensen, dat kan natuurlijk niet als theaterdirecteur."

John Bolsius verhuisde in de jaren 90 van buiten Zeeland naar Hoofdplaat. Hij begon als vrijwilliger bij het Ledeltheater, maar kreeg daar uiteindelijk een voltijds onbezoldigde baan als coördinator, programmeur en artistiek directeur. Hij zorgde ervoor dat het Ledeltheater - wat toen te maken had met teruglopende bezoekerscijfers - weer op de culturele kaart kwam te staan. In 2007 werd hij voor zijn diensten geëerd met een koninklijk lintje als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. John Boslius is 67 jaar geworden. Hij laat een vrouw, drie kinderen en vier kleinkinderen achter.

"Ik ken John al vanaf dat hij hier bij het Ledeltheater gekomen is", blikt Patrick de Smit terug. "Hij was ceremoniemeester op mijn huwelijk. Ik weet nog dat we op weg waren naar de feestlocatie met een heel aantal volgauto's en dat John uit zijn auto sprong om op het kruispunt van de Expressweg richting Maldegem het verkeer te gaan regelen. Ik vond dat zo mooi toen. En nu heb ik zoiets van: 'John, ik kan het nu terug voor je doen.'"

De kist wordt het Ledeltheater ingereden voor de afscheidsdienst. (foto: Omroep Zeeland)

Ook Bekers kende Bolsius al jaren. "Het was een bijzondere man. Altijd kalm, rustig en met een heel goed oog voor theaterschoonheid. Altijd openstaand voor iedereen. Hij verdiende dit." "Hij heeft Oostburg en de gemeente Sluis terug op de kaart gezet", vult De Smit aan. "Een theater van nul tot goed draaiend weer terug in de lucht kunnen krijgen. Ik vind dat gewoon super. Dit is de laatste eer die ik hem kan bewijzen."