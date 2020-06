Geen tientallen koren, maar een carillon dat songfestivalhits speelt

"Het is iets Frans", een van de vrouwen fronst haar wenkbrauwen, terwijl ze meeneuriet met het carillon. Het blijft bij neuriën, al vallen er nog drie vrouwen haar bij. Dat is wel anders als het carillon Dinge Dong inzet. "Is het lang geleden, is het lang geleden", klinkt het uit verschillende monden, terwijl een vrouw met een blauwe jas opstaat en een stukje over het Abdijplein danst.

'We zouden op de toppen van onze tenen moeten lopen'

Aan de andere kant van de Lange Jan, op het Koorkerkplein, gaat het er iets gematigder aan toe. Mensen komen aanlopen, kijken even naar boven en wandelen weer verder. Of ze zetten zich met een ijsje of een koud biertje op een bankje of het terras.

Er werd zelfs nog even gedanst in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is leuk", zegt voorzitter Wim Bos van Middelburg VOLkoren. "We zien elkaar weer even, dat is fijn", gaat hij verder. Al is het wel een dubbel gevoel. "Het is heel raar dat we hier nu in alle rust staan te luisteren, terwijl we op de toppen van onze tenen zouden moeten lopen, hier op het Abdijplein een grote tent zou staan... Het is fijn dat er iets gebeurt, maar het voelt ook als een doekje voor het bloeden."