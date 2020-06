Don't try this at home: Zeeuwse berenklauwen worden bestreden met hoogspanning

Wie in deze tijd van het jaar door Zeeland wandelt, fietst of rijdt, ziet regelmatig de reuzenberenklauw staan. Het is een overlastgevende plant die inheemse planten verdringt en bovendien gevaarlijk kan zijn. Bij aanraking kun je er flinke brandwonden door oplopen. Daarom wordt de plant zo veel mogelijk bestreden, maar dat is niet zo makkelijk.

Eerste resultaten veelbelovend

Vorig jaar startte het bedrijf Heijmans Dienstverlening in opdracht van de provincie Zeeland met een proeflocatie in Westdorpe waar overlastgevende planten met hoogspanning werden bestreden. "Inmiddels doen we proeven op meer locaties in Zeeland, ook voor waterschap Scheldestromen. De eerste resultaten zijn veelbelovend", zegt Arnold Heijmans.

De reuzenberenklauw is weer op veel plekken te zien (foto: Omroep Zeeland)

In maart 2019 vertrok Arnold Heijmans, samen met de importeur van de machines voor Nederland en België, naar Engeland om te kijken hoe bestrijding met elektriciteit werkt. "We waren in mei vorig jaar de eerste in Nederland met zo'n speciale machine. Inmiddels hebben we er vijf."

3000 tot 5000 volt, beter dan gif

Het apparaat werkt met hoogspanning van 3000 tot 5000 volt. De lans met hoogspanning wordt tegen de plant gezet. Als gevolg hiervan gaat er een hoge stroom door de plant stromen. Ook de vochtige wortels worden zo bereikt.

Het bestrijden van planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop door middel van hoogspanning heeft ten opzichte van andere methodes veel voordelen, volgens Heijmans. "Hoogspanning werkt heel selectief, je werkt om beschermde planten heen. Gif gebruiken mag nauwelijks meer en bovendien moet je dat niet willen. Het laat een residu achter wat weer in het drinkwater terechtkomt."

De omgeving waar de reuzenberenklauw wordt geëlektrocuteerd is afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

Het vocht in een plant geleidt de hoogspanning waardoor ook de wortels uitgeput raken. "De reuzenberenklauw is een vrij simpele plant, die heeft maar één behandeling nodig. Bij de Japanse duizendknoop zijn meerdere behandelingen nodig, die heeft een ingewikkelder wortelstelsel."

Tijd kost geld

Hoewel het elektrocuteren van invasieve exoten veel voordelen heeft, zit er ook een andere kant aan. Het is namelijk arbeidsintensief. Plant voor plant, steel voor steel moeten behandeld worden. Dat maakt de methode duurder dan gif spuiten. "Tijd kost inderdaad geld. Maar het afzetten tegen gif is appels met peren vergelijken. Dit is een stuk milieuvriendelijker."