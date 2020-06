Barbier ziet meer toekomst in Zeeland dan in hartje Londen

Simone groeide op in Heinkenszand, maar vertrok naar Engeland: "Mijn vriend Ben Kiedre woonde in Londen en opende zijn tweede zaak als barbier dus ik ging hem een handje helpen. Ik was kok dus zou daar in een restaurant gaan werken. Toen ik hem aan het werk zag vond ik dat zo leuk dat ik besloot twee opleidingen te gaan volgen tot barbier en bij hem in de zaak te gaan werken."

Zeeland of Zuid-Europa

Maar de toekomst van Simone lag toch niet in Engeland: "Na ongeveer drie jaar wilde ik eigenlijk terug naar Zeeland. Hij voelde meer voor Spanje of Italië, maar ging toch met me mee. We vonden een pand in Goes en hebben alles in Londen een maand voor de coronacrisis verkocht. Omdat we in Goes toch niet open konden hadden we genoeg tijd om te verbouwen in ons nieuwe pand."

Barbier Ben tijdens het scheren van een klant (foto: Omroep Zeeland)

Simone voelde zich snel weer thuis in Zeeland en ook Ben vond zijn plekje binnen korte tijd: "Het is natuurlijk allemaal een stuk rustiger dan in het centrum van een wereldstad maar de Zeeuwen zijn erg open. Ze zeggen gedag als je elkaar tegenkomt. In Londen heb je dat minder omdat mensen meer met hun werk bezig zijn. Ik heb het hier goed naar mijn zin."

Toekomst

Wat Simone betreft blijven ze de komende jaren dan ook in Goes: "Ik denk dat er in Zeeland nog niet zo heel veel bekend is over de barbier, de luxe herenkapper. Ik denk dat het even tijd nodig zal hebben maar als het balletje gaat rollen is er echt wel een markt voor. We willen in de toekomst misschien ook wel een soort academy hier beginnen zodat we kappers wat dingen kunnen leren. We krijgen ook al wel vragen van collega's in Goes over technieken die wij gebruiken, dus misschien dat we dat later ook gaan doen."