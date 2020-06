Verzekeraar CZ 'neemt stappen' na kwetsende tweet Martin Bos

In de inmiddels verwijderde tweet vergeleek Martin Bos de partijtop van GroenLinks met mensen met het syndroom van Down (foto: Twitter)

In een donderdagavond geplaatste tweet verspreidde Bos een gerucht over het aanstaande vertrek Femke Halsema. In dat bericht vergeleek Bos de partijtop van GroenLinks met mensen met het syndroom van Down. Hij heeft de tweet die avond nog verwijderd, na boze reacties.

'Niet in lijn met de waarden van CZ'

"Eén van de leden van onze ledenraad heeft zich op Twitter geuit op een manier die niet in lijn is met de waarden van CZ", schrijft het bestuur van CZ in een reactie. "Hoewel de uitingen op geen enkele wijze verband houden met de activiteiten van de ledenraad, nemen CZ en de ledenraad afstand van de betreffende uitingen."

Op Twitter reageren ook veel CZ-leden verontwaardigd, omdat in de laatste editie van het ledenblad CZ-Magazine, die gisteren werd verspreid, nog een column stond van Bos over de ledenraad. CZ zegt op Twitter deze samenloop van omstandigheden te betreuren.

Meerdere malen in de fout

Meerdere CZ-leden laten weten dat ze het vreemd vinden dat Bos niet eerder tot de orde is geroepen, omdat hij in het verleden ook al meerdere malen in de fout ging met berichten op Twitter die volgens hen niet door de beugel kunnen.

Bos heeft excuses aangeboden voor de verwijderde tweet. "Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen. Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen. Ik heb het bericht verwijderd. Excuus."

'Stappen zullen volgen'

Of die excuses voor CZ voldoende zijn om hem aan te laten blijven als lid van de ledenraad is onduidelijk. Meerdere CZ-leden laten op Twitter weten over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als Bos niet uit de ledenraad wordt gezet. In reactie op de boze tweets van leden schrijft CZ meermaals dat er 'stappen zullen volgen'.

"CZ is er voor iedereen in onze samenleving. Dat is wie we zijn en binnen alle geledingen en activiteiten willen laten zien. De uitingen van het betreffende lid van de ledenraad passen hier niet bij. Wij gaan hier op korte termijn met dit lid over in gesprek", schrijft CZ in een reactie op de eigen website.

Lees ook: