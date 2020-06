Opnieuw twee coronagevallen op Schouwen

(foto: OZ)

Het totaalaantal besmettingen met het Covid-19 virus op Schouwen komt daarmee op 88. In totaal zijn er in Zeeland tot nu toe 715 besmettingen met het coronavirus met behulp van tests vastgesteld. De laatste zeven dagen zijn er in Zeeland uitsluitend op Schouwen (tien keer) en op Tholen (negen keer) nieuwe meldingen bijgekomen.

Verhoudingen

Ook in verhouding tot het aantal inwoners staan Tholen en Schouwen-Duiveland bovenaan de Zeeuwse Top 5. Ga met de muis over onderstaande grafiek voor de cijfers per gemeente.

Het laatste Zeeuwse sterfgeval als gevolg van het coronavirus in de RIVM-rapportage stamt van 2 juni. Het totaalaantal Zeeuwen dat aan het coronavirus is bezweken staat in de RIVM-cijfers op 68. In heel Nederland worden nu 6013 sterfgevallen officieel aan het coronavirus toegeschreven.

Ernstige coronaklachten

Het aantal Zeeuwen dat met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen, blijft opnieuw staan op 152. De laatste ziekenhuisopname in de RIVM-cijfers stamt van 8 mei. Landelijk meldt het RIVM tot nu toe 11.789 ziekenhuisopnames vanwege ernstige coronaklachten.