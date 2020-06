'Ze zijn vinnig', jonge steenuiltjes geringd in strijd tegen dalende populatie

"Ze zijn vinnig", lacht De Smet, regiocoördinator van Steenuilenoverleg Nederland in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl hij drie jonge uiltjes één voor één uit het nestkastje haalt en in een linnen zakje stopt.

Het gevaar ligt op de loer voor kleine steenuilen

Op de grond haalt hij ze om de beurt weer uit het zakje voor een weeg-, meet- en ringsessie. "Deze is 89 millimeter. Dat betekent dat het beestje 21 dagen oud is", zegt De Smet met de meetlat langs het vleugeltje. Nog een week en dan verlaten dit uiltje en zijn broertje en zusje het veilige nestkastje.

Dat het gevaar daarna letterlijk op de loer ligt, blijkt uit de al jaren dalende cijfers van de steenuilenpopulatie in Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal broedparen liep in zestien jaar terug van 405 naar 275. "Het landschap verandert, het wordt steeds sterieler", verklaart De Smet deze daling.

Jonge steenuil wordt geringd. (foto: Omroep Zeeland)

"De steenuil houdt van een gevarieerd landschap. Oude boerderijen, hoogstaande fruitbomen, knotwilgen..." Het geld dat nu vrijgemaakt is - in totaal 187.000 euro voor acht diersoorten, waaronder de steenuil - wordt in eerste instantie ingezet om nestkasten aan te schaffen.

"Die worden geplaatst op plekken die voor steenuilen geschikt zijn om te leven, maar waar het ontbreekt aan broedgelegenheid", zegt De Smet. Dat is een kortetermijnoplossing. "Op de lange termijn moet je dus kijken naar de gebiedsinrichting."

Rommelige erven

Want behalve broedgelegenheid, hebben steenuilen ook voedsel en beschutting nodig. "Steenuilen houden van rommelige erven", zegt De Smet. "Dat betekent dat we met eigenaren van percelen om de tafel moeten, om te kijken hoe we het erf geschikter kunnen maken."

Alex de Smet weegt een baby-uiltje om te bepalen hoe oud het dier precies is. (foto: Omroep Zeeland)

Denk bijvoorbeeld aan het planten van knotwilgen of houtsingels en houtstapels op het erf plaatsen. Steenuilenoverleg werkt nu aan een plan van aanpak en hoopt over een paar maanden met maatregelen te kunnen beginnen. "Zodat we naar de 400 broedparen kunnen."

Lees ook: