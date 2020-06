Café-eigenaar wil boetes voor gasten die zich niet aan coronamaatregelen houden

"Donderdag hebben we besloten om weer dicht te gaan", vertelt eigenaar Roxanne Moison van De Pompe. "Maandag zijn we open gegaan. Het was leuk om iedereen weer te zien en te spreken. Alleen hebben we heel veel moeite gehad met het controleren van de anderhalve meter maatregelen. Mensen verplaatsen zich constant en vergeten weleens dat we nog in een anderhalve meter samenleving zitten."

Fikse boetes

Deze week kreeg Moison ook van de gemeente Goes te horen dat er strenge controles komen op het niet naleven van de maatregelen. "We kregen te horen dat wij goed ons best hadden gedaan, maar dat een aantal andere ondernemers daar moeite mee had. Oftewel: helemaal nergens op gelet hadden. Daar zijn wij de dupe van geworden, want de gemeente heeft aangegeven per direct streng te controleren en fikse boetes hiervoor uit te schrijven."

Moison vindt dat er meer verantwoordelijkheid bij de gasten moet komen te liggen. "Ik denk als mensen zelf een boete krijgen, net zoals op straat, dat het een stuk makkelijker zal zijn voor ons. Wij moeten ons er ook aan houden, als ondernemers. Voor ons moet er een consequentie zijn, maar niet alleen voor ons", zegt Moison.

Maandag is er overleg over de kwestie tussen de gemeente Goes, horeca Goes en Horeca Nederland.