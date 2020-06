Goedemorgen! Caféoverleg in Goes

Een leeg terras bij Café De Pompe in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De uitbaters van cafés De Pompe op de Grote Markt en La Strada in de Sint-Jacobstraat vinden dat de risico's volledig bij de ondernemers liggen en te weinig bij de cafégangers zelf. Zij moeten de boete, tot zo'n 4.000 euro, betalen als de gasten zich niet aan de afstandsregels houden. Vandaag is er overleg over de kwestie tussen de gemeente Goes, horeca Goes en Horeca Nederland.

Een zonovergoten Zeeuws Museum aan het Abdijplein in Middelburg (foto: Ria Brasser, uit Oost-Souburg)

Vandaag wordt er in Middelburg geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld, maar om mee te doen hoef je niet per se naar Middelburg te komen. Je kunt ook meedoen vanuit je luie stoel.

Vanwege de coronamaatregelen is er een maximumaantal deelnemers die mee mogen doen aan de fysieke demonstratie. Op het Abdijplein mogen maximaal 500 mensen komen demonstreren. Om toch meer mensen mee te laten doen, kun je ook demonstreren via videoplatform Zoom. De online demonstranten zijn te zien op een groot scherm dat op het Abdijplein komt te staan.

Deze drie kleine steenuiltjes verlaten over een week het nest. (foto: Omroep Zeeland)

En deze schattige pluizenbolletjes worden geringd om te achterhalen waarom hun aantal zo hard achteruit gaat. Het zijn drie kleine steenuiltjes. En het gaat niet goed met de steenuil. Maar, er gloort hoop aan de horizon nu de provincie geld heeft vrijgemaakt voor maatregelen om de populatie op te krikken.

Duinen, strand en stapelwolken bij Zoutelande (foto: Rianne Lous uit Grijpskerke)

Het weer:

Het is eerst wisselend bewolkt met wat lichte regen of een bui. Vanmiddag breekt het open vanuit het westen en komt de zon beter tevoorschijn. De neerslag trekt dan via het oosten van Zeeland weg en het wordt frisjes met 15 a 16 graden, bij een matige tot krachtige noordenwind.