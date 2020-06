Eindexamenbrief van Mitchell; pleidooi om in Zeeland te blijven

Mitchell Warmenhoven uit Koewacht schrijft een kladversie van de uiteindelijke examenbrief (foto: Omroep Zeeland)

De brief is een initiatief van de Provincie en wordt normaal gesproken geschreven door een gedeputeerde. "Ik vond het daarom bijzonder dat ik hiervoor werd gevraagd. Aan de andere kant snap ik het wel want ik zit in dezelfde situatie als mijn medescholieren en dat spreekt meer aan. Ik twijfelde dus geen moment en heb volmondig ja gezegd", vertelt Mitchell.

De 19-jarige Mitchell Warmenhoven vertelt waarom hij gekozen is om de examenbrief dit jaar te schrijven

In de brief blikt Mitchell terug op zijn schoolperiode. "We hebben geen centraal examen gehad, maar dat vond ik niet zo erg. Mensen maken er altijd zo'n punt van en schieten in de stress, maar het is alleen een bevestiging dat het klopt dat je alle kennis hebt op jouw niveau."

Je bent en blijft een Zeeuw, het zou zonde zijn als je dat weggooit" Mitchell Warmenhoven, geslaagde scholier uit Koewacht

Mitchell is van plan om deze zomervakantie eerst met zijn ouders op vakantie te gaan en daarna wil hij studeren in Leiden. "Ik zal Zeeland echter niet verlaten. In de weekenden ben ik hier te vinden voor mijn bijbaan en Zeeland voelt als een thuis dat ik waarschijnlijk nergens anders zal vinden."