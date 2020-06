Pop Trash Inc. drinkt een kopje koffie

Het idee om de identiteit van de muzikanten geheim te houden is niet uit verlegenheid ontstaan: "We vinden het leuk om de aandacht te laten uitgaan naar de band en niet naar afzonderlijke personen. Nu zitten we eraan te denken dat concept los te laten. Dat zal zijn op het moment dat we ook live willen gaan optreden."

In de videoclip van de single Cup of Joe is uitsluitend zangeres Eva Auad herkenbaar in beeld. Cup of Joe is 'slang' voor een kopje koffie. De wens om eindelijk weer eens samen koffie te drinken sluit onbedoeld goed aan bij de huidige tijdgeest.

Pop Trash Inc. haalt zijn inspiratie uit de muziek van de jaren '80 en '90. De bandleden hebben verschillende achtergronden. De één heeft een wat meer funky inslag, de ander wat meer rock. Samen met de zang en een modern productiesausje ontstaat het Pop Trash Inc.-geluid.

Bandlid X vertelt tegen Elias den Hollander méér over de band en de nieuwe single.