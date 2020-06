Topdrukte voor niet-thuiswerker Merel, maar niet door corona

Productiemedewerker Merel Maljers draait overuren bij YourSurprise: 'het is ontzettend druk' (foto: Omroep Zeeland)

Is het momenteel druk met cadeauverzoeken?

"Ja het is ontzettend druk, maar dat heeft niet zozeer met corona te maken. Mensen bestellen vooral cadeaus voor Vaderdag of scholieren die pas geslaagd zijn. Maandag is altijd de drukste dag omdat wij het weekend niet werken en dan alle bestellingen moeten afronden die in het weekend zijn binnengekomen. Vandaag heb ik daarom een werkdag van 12 uur."

Nu werk jij ten opzichte van veel werknemers nog wel op kantoor, vind je dat prettig?

"In principe wel, maar ik heb ook een zoontje en in het begin was dat lastig toen hij niet naar school kon. Mijn partner werkt ook buitenshuis dus het was moeilijk opvang regelen. Geen van ons werkt in de vitale sector. Soms moest iemand daarom thuisblijven, maar gelukkig maakten ze daar op het werk geen probleem van.

Aan de andere kant is het wel prettig om even uit je thuissituatie te zijn. Je kunt je volop concentreren op het werk en hebt sociaal contact met je collega's."

Productiemedewerker Merel Maljers vertelt over de situatie op de werkvloer bij YourSurprise in deze coronatijd

Waarschijnlijk wel een rare situatie als er weinig collega's aanwezig zijn...

"Dat valt heel erg mee want op de productieafdeling werkt eigenlijk wel iedereen. Er werken zelfs meer mensen dan normaal omdat we heel veel cadeauverzoeken binnenkregen en we het met de normale bezetting nauwelijks konden bijbenen."

Lukt het dan wel om genoeg afstand te bewaren?

"Ja, we dragen gele hesjes en werken in tijdsblokken waardoor het niet te druk wordt. De medewerkers op de kantoorafdeling werken wel thuis dus die ruimtes hebben we ingenomen. Hierdoor ontstaat er op de productievloer meer ruimte. Op de grond hebben we geen stickers, maar wel op de productietafels. In de grote kantine is wel een looprichting aangegeven."

Weet je wanneer je collega's van kantoor ook weer terug mogen keren?

"Waarschijnlijk zullen vanaf volgende week de medewerkers, als ze gezond en wel zijn, langzaam weer terugkeren. Elke kantoorcollega mag dan 1 dag in de week op kantoor komen werken. En zo keren we langzaam weer terug naar de gewone situatie."