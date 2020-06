Van Hecke kan contract tekenen bij AS Monaco

Jan Paul van Hecke (l) viert met Sydney van Hooijdonk de bekerzege van NAC Breda op PSV (foto: Orange Pictures)

Monaco en NAC hebben volgens de krant een akkoord bereikt van een transfersom van twee miljoen euro voor de overgang van Van Hecke. Daarbij zou afgesproken zijn, als Van Hecke ook persoonlijk rond komt met Monaco, dat hij volgend jaar wordt verhuurd aan een andere club.

FC Utrecht, dat al eerder belangstelling toonde in de diensten van Van Hecke, zou de belangrijkste kandidaat zijn om hem voor volgend seizoen in te lijven.

Jan Paul van Hecke viert een doelpunt met de supporters van NAC (foto: Orange Pictures)

Het is het afgelopen jaar snel gegaan met de carrière van Van Hecke. Hij speelde op 18 december pas voor het eerst in de basisopstelling van NAC Breda. Daarna groeide hij heel snel uit tot een van de lievelingen van het publiek. Met sterke optredens in het bekertoernooi tegen AZ en PSV wekte hij veel belangstelling van clubs uit de eredivisie. Onder meer AZ, Feyenoord en FC Utrecht zouden hun oog hebben laten vallen op Van Hecke.

Door het uitbreken van het coronavirus en het stopzetten van de competitie kwam hij tot zestien officiële wedstrijden in het eerste elftal van NAC, waarin hij vier keer scoorde. In 2018 maakte Van Hecke de overstap van JVOZ naar GOES, waar hij een jaar in de hoofdklasse speelde. Daar speelde hij zich in de kijker van NAC Breda.