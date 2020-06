Middelburger probeert duurzame vis populairder te maken

"Alle grote supermarktketens hebben ons keurmerk al. Nu willen we meer speciaalzaken overtuigen van het belang van ons keurmerk. Het heeft de toekomst. De jeugd wil tegenwoordig drie dingen: gezond, gemak en duurzaam. Met ons keurmerk voldoen we daar zeker aan en zaken kunnen daarvan profiteren," zegt Jan van Keulen.

Keurmerk moet in de Benelux nog groter worden

Van Keulen is commercieel manager bij MSC en probeert het keurmerk in de Benelux groter te maken. Wereldwijd zijn er ongeveer 20.000 bedrijven die het keurmerk mogen dragen. In Zeeland zijn de mosselsector en de oestersector ook gecertificeerd. Van Keulen: "Ik ga bij bedrijven langs om ze de waarde van het keurmerk te laten zien, maar ook om ze te helpen hun product te verkopen. Zo willen we bijvoorbeeld acties doen met de Hollandse nieuwe die er binnenkort aan komt."

Jan van Keulen op bezoek bij Adriaan van Moort van de Viskiosk (foto: Omroep Zeeland)

Een van die bezoeken is aan de Viskiosk in Goes van Adriaan van Moort. Met een stapel stickers en folders in de hand groet Van Keulen Van Moort joviaal, maar op afstand. "Jan is ook een Zeeuw dus dat is wel fijn werken. Je kent elkaar sneller", geeft Van Moort aan.

Zijn zaak heeft sinds kort het keurmerk. "We wilden iets met duurzaamheid doen. Dan kan ik een paar spaarlampen erin draaien, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen later ook nog vis kunnen eten en kunnen verkopen. Dus daarom is dit voor mij belangrijk."

Vis, schaal- en schelpdieren ook in de toekomst

Jan van Keulen werkt al jaren in het bedrijfsleven maar had tot dusver weinig te maken met duurzaamheid: "Ik ben wel heel gemotiveerd om hier nu te werken. Ik ben een Zeeuw en liefhebber van vis en schaal- en schelpdieren. Ik vind het belangrijk dat daar goed mee omgegaan wordt en de toekomst verzekerd wordt voor onze kinderen."