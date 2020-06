Konijn in glasbak Koewacht gedumpt , 'dit verzin je toch niet?!'

Het konijntje (foto: Dierenambulance Zeeland)

Het jonge konijntje werd gistermiddag ontdekt toen iemand iets in de glasbak wilde gooien en gepiep hoorde. In eerste instantie dacht deze persoon dat het om een kip ging. Opgeroepen agenten konden weinig doen, dus werd iemand van de gemeente erbij gehaald. Die kon de tas uit de container vissen. Tot op dat moment gingen de aanwezigen ervan uit dat het om een tas met jonge katjes ging.

Een medewerker van de dierenambulance heeft het dier naar de dierenarts gebracht en later naar de opvang. Daar lag het konijntje vanochtend dood in het hok. Het bericht maakt veel los op Facebook. "Dat verzin je toch niet", schrijft iemand. "Ik word hier zo verdrietig van. Hopelijk vinden ze de dader", reageert een ander. "De mens is walgelijk", schrijft een boze Facebooker.

'Dieren zijn geen wegwerpartikelen'

Ook de dierenambulance is boos. "Aan de stoere persoon/personen die het een goed idee vonden om dit konijntje in een papieren zak in een glasbak in Koewacht te gooien: je/jullie moeten helemaal maar geen dieren meer nemen. Dieren zijn geen wegwerpartikelen!" De dierenambulance hoopt dat de eigenaar of dader gevonden wordt en vraagt mensen die meer informatie hebben contact op te nemen met de dierenambulance of de politie.