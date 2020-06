Geen nieuwe coronameldingen in Zeeland

(foto: OZ)

Halverwege de vorige maand was er ook al zo'n moment waarop leek dat het coronavirus niet langer meer actief was, met een etmaal lang geen nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnamen of overlijdens. Daarna sloeg het virus toch weer toe. Met name op Schouwen-Duiveland en op Tholen zijn de laatste weken nieuwe besmettingen geconstateerd.

Overlijdens

Het laatste Zeeuwse sterfgeval als gevolg van het coronavirus in de RIVM-rapportage stamt van 2 juni. Het totaalaantal Zeeuwen dat aan het coronavirus is bezweken staat in de RIVM-cijfers op 68. In heel Nederland worden nu 6016 sterfgevallen officieel aan het coronavirus toegeschreven.

Het aantal Zeeuwen dat met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen, blijft opnieuw staan op 152. De laatste ziekenhuisopname in de RIVM-cijfers stamt van 8 mei. Landelijk meldt het RIVM tot nu toe 11.794 ziekenhuisopnames vanwege ernstige coronaklachten.