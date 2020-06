Mountainbikers weer welkom in Boswachterij Westerschouwen

Het mountainbikeparcours in Boswachterij Westerschouwen (foto: Staatsbosbeheer)

In overleg met de Mountainbike-vereniging X-treme heeft Staatsbosbeheer besloten om de route tijdelijk te sluiten. Het wachten was op regen, veel regen, waardoor de ondergrond weer harder werd. Afgelopen weekend viel er volgens Staa"tsbosbeheer voldoende regen om het parcours weer te openen.

Parcours is ook gerepareerd

De tijd dat de baan gesloten was, is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Vrijwilligers hebben op de slechte stukken houtsnippers gegooid. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan het parcours, want niet alle stukken liggen er perfect bij. Fietsers op het parcours zullen wellicht zo hier en daar een stukje van het parcours moeten lopen. Het is niet toegestaan om van het pad af te wijken.

Staatsbosbeheer vraagt gebruikers alle coronaregels in acht te nemen: "Hou ruim afstand van elkaar, wie ziek is blijft thuis, nies in je elleboog et cetera. Daarnaast willen we vragen om niet allemaal tegelijk te komen, de andere gebruikers en de bosbewoners te respecteren."