Ludo van Well wint kunstwedstrijd Musea Zutphen

Het winnende kunstwerk van Ludo van Well (foto: Dimp Nelemans)

Volgens de jury is We need more life-boats een wonderbaarlijk en opmerkelijk object. "Het is origineel, aansprekend van uitvoering, grappig en met een aanstekelijk soort humor, waardoor je er direct met aandacht naar kijkt. Dan ontvouwt zich het verhaal, met een serieuze boodschap, die niet te missen is en hard binnen komt. Instant symboliek met een hoge urgentie!

Volgens Van Well verwiijst het werk naar het zorgelijk smelten van de poolkappen. "Wat voor mens en natuur wel zo'n beetje het water naar de lippen doet stijgen. Met ook nog een pandemie erbij, hebben we meer reddingsboten nodig."

Kunstenaars deden anoniem mee

De deelnemers aan de zogenoemde Koele Wateren contest deden anoniem mee. Hun namen werden pas na de uitslag bekend gemaakt. De kunstwerken van de drie winnaars krijgen een plek in de tentoonstelling die nog tot en met 21 juni te zien is in het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak, samen Musea Zutphen geheten.