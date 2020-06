Omloop van de Braakman wil naar oktober uitwijken

Het podium bij Omloop van de Braakman in 2018 (foto: Topcompetitie)

"Het wachten is nu op groen licht van de KNWU", vertelt Edwald Martijn namens de organisatie.

"We hopen dat we dit jaar nog onze wedstrijd kunnen organiseren, maar het is nog niet zeker of het doorgaat. We weten nog niet of het mag, of het past op de nieuwe wedstrijdkalender en of het goed uitkomt voor de ploegen. Maar wij willen wel heel graag", aldus Martijn.

De organisatie van de Omloop van de Braakman heeft als alternatieve datum zaterdag 26 september aangegeven bij de KNWU.

De wedstrijd maakt deel uit van de Topcompetitie. Daaraan doen de beste amateurs mee. In maart 2019 werd de wedstrijd stilgelegd nadat oud-profrenner Robert de Greef door een hartstilstand werd getroffen. De Greef raakte in coma en overleed in april door een hersenbloeding.

Dit jaar zou de Omloop van de Braakman op zaterdag 29 maart gereden worden.