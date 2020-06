Bakx profiteert met beklimming Tafelberg van versoepeling in Zuid-Afrika

Istvan Bakx en zijn gezin maken de coronacrisis in Kaapstad mee (foto: Istvan Bakx)

"Een ongekende luxe." Zo noemt Bakx de beklimming van de Tafelberg. De afgelopen weken mocht niemand in Zuid-Afrika na 9.00 uur 's ochtends naar buiten, maar dat is nu verleden tijd. "We hoeven onze kinderen nu niet meer tussen zes en negen uur in de ochtend uit te laten", zegt Bakx. "We mogen weer buiten wandelen en ook sporten. Dus dat is fijn. Er zijn de laatste dagen wel meer besmettingen in het land, maar dat was volgens de voorspelde curve."

Istvan Bakx (foto: Orange Pictures)

Ondanks de versoepeling mag er nog niet gevoetbald worden door Bakx bij zijn club Ajax Cape Town. "Het is nog afwachten hoe het verdergaat met de competitie. De directeur van de voetbalbond wil dat het seizoen afgemaakt wordt, maar de regering lijkt het niet eens daarmee. We mogen zelfs nog niet trainen."

Interesse uit Nederland

Bakx verwacht dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in Zuid-Afrika. Mijn vrouw en ik zijn allebei Zeeuws. We willen dan ook graag terug naar Zeeland. Er is ook nog interesse uit het Nederlandse profvoetbal, maar ik moet er goed over nadenken of ik dat nog wil", zegt Bakx. Hij staat ook in de belangstelling van Hoek, dat speelt in de Derde Divisie.