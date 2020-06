Ruim 600 Zeeuwen getest in eerste testweek corona

Landelijk belden 50.000 mensen naar het speciale nummer. Van die 50.000 mensen die zich hebben laten testen vanwege klachten, was twee procent positief getest op Covid-19. "In Zeeland ligt dat percentage iets lager", zegt Fleur Groenendijk, arts bij de GGD in Goes. "Hoeveel mensen in Zeeland positief hebben gereageerd op de test weten we niet, want dat wordt allemaal centraal bijgehouden en naar buiten gebracht door het RIVM", zegt Groenendijk. In Zeeland zijn er twee testlocaties: een in Goes en een in Terneuzen, allebei bij het ziekenhuis.

Bij verdenking naar de teststraat

Mocht er sprake zijn van een verdenking, dan wordt er een afspraak gemaakt en kunnen mensen op het afgesproken tijdstip in de auto naar een speciale teststraat. Daar wordt dan een speekselmonster afgenomen en binnen 48 uur is bekend of je corona hebt of niet.

In de autoteststraat in Goes kan je je laten testen op het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Het telefoonnummer (0800-1202) werd 1 juni bekend gemaakt en raakte meteen zwaar overbelast. Het is alleen bedoeld voor mensen die klachten hebben die doen denken aan het coronavirus. Denk aan hoesten, niezen, benauwdheid, koorts en het verliezen van geur en smaak.

Het kabinet hoopt door extra te testen mensen die besmet zijn sneller op te sporen. Dan kan het gerichte maatregelen nemen als het nodig is en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd. Hoe lang er nog getest kan worden is niet bekend.

