Honderden demonstranten komen samen in Middelburg, 'we zijn niet meer stil'

Een demonstrant bij de sit-in in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De demonstranten zaten op het Abdijplein, allemaal op hun eigen op de grond getekende kruisje, anderhalve meter uit elkaar. Een deel van de betogers droeg mondkapjes en borden met leuzen als 'Stop racisme en discriminatie'. "Ik vind iedereen even belangrijk, ongeacht huidskleur, afkomst of wat dan ook", zei Emanuelle Cornelissen uit Oost-Souburg.

'Ik heb bijna geen woorden voor hoe trots ik ben op die mensen die hier zijn geweest'

"Wat in Amerika is gebeurd met George Floyd was een wake-upcall. Zijn dood maakte duidelijk dat er nog veel discriminatie is. Om die reden doe ik mee aan de betoging." Buiten het Abdijplein stonden nog een paar honderd mensen die niet meer naar binnen konden. De organisatie had vooraf met de gemeente en provincie afgesproken dat vijfhonderd mensen het maximum zou zijn.

"Het is niet anders", zegt Angelique Duijndam van de organisatie. Ze is zeer tevreden over de hoeveelheid mensen die is komen opdagen. "Het is geweldig, ik heb er bijna geen woorden voor hoe trots ik ben op al die mensen die hier zijn geweest. Geweldig." Ze denkt dat de boodschap is overgekomen. "Ik denk mensen wel begrepen hebben dat we niet meer stil zijn."

Medeorganisator Lisenne Delgado voegt eraan toe dat de demonstratie een begin moet zijn en geen eindpunt. Ook zij vind het mooi om te zien hoeveel mensen hun stem hebben laten horen bij de demonstratie in Middelburg, maar nu moet het verder. Dat gaat vooral gebeuren door met elkaar over het probleem van racisme en discriminatie te blijven praten.