Durf jij de buurman aan te spreken op wangedrag?

Iets meer dan de helft spreekt iemand niet aan wanneer hij de poep van zijn hond laat liggen (foto: OZ)

Andersom geredeneerd, 47,6 procent van de Zeeuwen zegt er wel wat van, bijvoorbeeld ook als mensen rommel op straat gooien of van hun eigen voortuin een uitdragerij maken. Het onderzoek vond plaats in het kader van de Veiligheidsmonitor 2019 en er namen 135.000 mensen van vijftien jaar en ouder aan deel.

Met de 47,6 procent neemt Zeeland in ons land een middenpositie in.

Kaart

In provincies als Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland bestaat er een sterkere aanspreekcultuur dan bij ons. Daar zegt meer dan de helft er wèl wat van als iemand in de buurt teveel kabaal maakt. Vooral in Overijssel, daar is het 52,6 procent. In Zuid-Holland en Limburg ligt dat percentage het laagst.

Volgens de onderzoekers van het CBS hangt de aanspreekcultuur samen met het stedelijke karakter van een gebied. Op het platteland is de drang om iemand aan te spreken sterker ontwikkeld dan in de stad. En in Flevoland wonen veel mensen die oorspronkelijk uit de Randstad komen.

Ook blijkt dat mannen sneller bereid zijn om hardop tegen een buurman te zeggen dat hij zich moet gedragen dan vrouwen. Mensen jonger dan dertig jaar doen het ook meer dan oudere mensen.