'Zeeland en kabinet naderen elkaar over compensatie marinierskazerne'

Staatssecretaris Raymond Knop (links) met tegenover hem Zeeuwse bestuurders. Naast hem Bernard Wientjes. (foto: Omroep Zeeland)

Het compensatiepakket dat op tafel lag, lekte net voor het weekend uit. Speciaal adviseur Bernard Wientjes heeft voor Zeeland een acht-puntenplan opgesteld, die de economische schade door het wegblijven van de marinierskazerne moet compenseren. Het meest in het oog springende onderdeel van het plan is de komst van een zwaar beveiligde gevangenis (EBI) voor Zeeland met een bijbehorende rechtbank, en een kennisinstituut dat zich onder meer richt op cybercrime.

Elkaar naderen

"Ik proefde vanavond dat Zeeland en het kabinet elkaar naderen en het eens zijn dat er een breed pakket voor Zeeland moet komen, met brede elementen om de Zeeuwse economie en de leefbaarheid in de provincie verbeteren", schetste Wientjes na afloop. De oud-topman van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat zowel Zeeland als het kabinet nu op het plan gaan broeden, maar dat alles er nog steeds op gericht is dat er voor de zomervakantie een deal ligt.

Barbara Visser

Wientjes, maar ook Knops houden hun kaken verder op elkaar, en spreken van een goede sfeer tijdens een gesprek. Wientjes gaat niet in op de commotie die is ontstaan, toen dit weekend uit publicaties van De Volkskrant naar voren kwam dat staatssecretaris Barbara Visser nog eerder dan gedacht op zoek was naar een andere locatie voor de marinierskazerne. "Die discussie moet in de Tweede Kamer gevoerd worden. Ik ben hier nu om vooruit te kijken, naar een compensatiepakket."

Staatssecretaris Raymond Knops en adviseur Bernard Wientjes in gesprek in het Zeeuwse provinciehuis. (foto: Omroep Zeeland)

Maar de Vlissingse wethouder Albert Vader licht wel een tipje van de sluier op. Hij geeft toe dat een EBI op de lijst van Wientjes ligt, maar dat hij ook ziet dat Zeeuwen daar weinig voor lijken te voelen. Op sociale media is al een petitie gestart tegen de komst van een extra beveiligde gevangenis met een bijbehorende rechtbank. "Ik hoor Vlissingers die zeggen: 'Wat is dat nou? Criminelen in plaats van mariniers?'. We hebben het over de compensatie voor Zeeland en daarnaast voor de stad Vlissingen, De stad moet er wel wat aan hebben."

Hele pakket

Wientjes, die geen details van zijn plan wil geven, roept Zeeuwen op, nog geen oordeel te vellen voordat het volledige pakket op tafel ligt. "Details moeten nog uitgewerkt worden." Ook gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) houdt zijn kaken op elkaar. Ïk kan en wil er nog niets over zeggen."