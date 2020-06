Van Drongelen speelt met HSV gelijk en laat kostbare punten liggen

Rick van Drongelen (archief) in actie voor HSV (foto: Orange Pictures)

De centrale verdediger uit Axel moest al na negen minuten de 0-1 van Holstein Kiel incasseren. Niet veel later kopte Van Drongelen zelf de gelijkmaker binnen, maar die treffer werd door buitenspel van een ploeggenoot afgekeurd. HSV toonde echter veerkracht, want in de 24ste minuut was de achterstand al omgezet in een 2-1-voorsprong.

Slotseconden

Van Drongelen kreeg na een uur de aanvoerdersband om toen ploeggenoot Hunt gewisseld. Hij zag hoe de uitploeg in de 64ste minuut op gelijke hoogte kwam. Toch toonde HSV maar weer eens veerkracht en kwam het twee minuten later op 3-2 door de Finse spits Pohjanpalo. Holstein Kiel drong in de slotfase nog aan en in de slotseconden kwam het toch nog op gelijke hoogte: 3-3.

Door het puntenverlies van HSV blijft het steken op de derde plek in de Tweede Bundesliga. Die plek betekent aan het eind van het seizoen dat het play-offs moet spelen voor promotie naar de Bundesliga. Van Drongelen en HSV hebben nog vier wedstrijden voor de boeg om de play-offs te ontlopen.