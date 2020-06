Goedemorgen! Overleg over compensatie marinierskazerne, anti-racismedemonstratie en geldtekort bij waterschap

Staaatssecretaris Raymond Knops (links) met tegenover hem Zeeuwse bestuurders. Naast Blok de speciale gezant Bernard Wientjes (foto: Omroep Zeeland)

Een goed gesprek; zo omschreef staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken het onderhoud dat hij gisteravond had met Zeeuwse bestuurders. In het provinciehuis kwamen ze samen om te praten over de compensatievoorstellen voor de misgelopen marinierskazerne. Een doorbraak leverde dat gesprek niet op. Zoals zo vaak moet een en ander nader uitgewerkt worden.

Waterschapsbestuurder Marien Weststrate kijkt toe bij een wegaanleg (foto: Omroep Zeeland)

Waterschapsbestuurder Marien Weststrate wil dat gemeenten en bedrijven, die een aanpassing van waterschapswegen vragen, meebetalen aan die aanpassing. Waterschap Scheldestromen komt geld tekort voor het onderhoud aan de wegen. Door de droogte van de afgelopen jaren is meer onderhoud nodig dan gedacht

Mottoborden langs de Deltaweg

En over wegen gesproken: langs de Deltaweg (N256) tussen Zierikzee en Goes worden vandaag vier nieuwe mottoborden geplaatst met daarop de tekst 'Weg met gevaar'. De tekst wijst op het risico van een ongeluk op deze weg, maar ook op het vermijden van zoveel mogelijk gevaar door alert te zijn. In de richting van Zierikzee wordt ook een snelheidsdisplay langs de weg geplaatst. Daarmee worden automobilisten zich bewust van hun rijsnelheid.

Op het Abdijplein werd een sit-in gehouden (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van de demonstratie tegen racisme en politiegeweld is meer dan tevreden over de opkomst en het verloop van de demonstratie gisteren in Middelburg. Op het Abdijplein waren 500 demonstranten en buiten de poorten van het plein nog eens enkele honderden. Aanleiding voor de demonstratie was de dood van George Floyd in Amerika. Hij kwam door politiegeweld om het leven.

Regendruppels op gerstehalmen bij Ouwerkerk (foto: Marco van oeveren)

Het weer:

We beginnen vandaag met veel bewolking en grijs weer, en plaatselijk kan er vanochtend wat regen of motregen vallen. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar blijven er ook veel wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 16 graden.