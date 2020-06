Met twee meter afstand van elkaar mogen de muzikanten van samenwerkingsorkest EMM Advendo weer samen repeteren. (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Stephan van Belzen van het orkest kreeg vlak voor de repetitie pas toestemming. "We kregen een telefoontje van de secretaris van de KNMO, de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek, dat we weer met maximaal 30 muzikanten mogen repeteren", zegt hij. "Maar veiligheidshalve beginnen we met kleine groepjes van tien of twaalf muzikanten."

Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli het hele orkest weer samen kan repeteren. "We werken er in stapjes naar toe", zegt Van Belzen. "En we houden ons aan de afspraken. Handen ontsmetten, afstand houden van elkaar en goed opletten wat we doen. Maar we kunnen weer, dus dat zal de pret niet drukken."

Erg gemist

Nestor Ko Welleman van het orkest was er vanavond weer bij. Hij heeft de repetities heel erg gemist. "Gelukkig namen sommige collega's af en toe contact op, dat hielp", zegt hij tijdens de repetitie. "Maar ik ben echt heel erg blij dat we weer mogen want ik heb het ontzettend gemist om samen te spelen."

Verslag van de eerste repetitie: