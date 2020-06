Baby bunzing onderkoeld en verzwakt naar opvang gebracht

Baby bunzing naar De Mikke gebracht (foto: De Mikke)

De vindster probeerde in eerste instantie het dier zelf op te laten knappen, vertelde zij in een telefoongesprek met de opvang. "Het was in een benchje gezet met kattenbrokjes, maar ging niet eten", meldt De Mikke in een bericht op Facebook. "Waarschijnlijk was de moeder van de bunzing haar jong aan het verslepen en schrok toen ergens van", zegt Coby Louwerse van De Mikke. Ze zegt dat er ongeveer één keer per jaar een verzwakte bunzing naar de opvang in Middelburg wordt gebracht.

'Mensen wachten te lang'

Wat Louwerse dwarszit is dat mensen lang wachten om contact op te nemen met de opvang. "Dan vraag ik mij af: waarom niet vrijdagavond al contact opgenomen voor informatie? Nu was het diertje dat maar 89 gram woog er niet al te best aan toe. Na een avond en nacht van zorgen in de thuisopvang ging het slecht met het diertje." En daarom maakt De Mikke van de gelegenheid gebruik om mensen op te roepen niet zelf gevonden dieren proberen te redden. "Als we dieren te laat binnenkrijgen, staan wij vaak machteloos, wat voor ons heel frustrerend is en voor het dier regelmatig verkeerd afloopt."

Inmiddels gaat het iets beter met de bunzing, al blijven er zorgen. "Er is vandaag wat verbetering in gekomen en we krijgen weer wat moed. Maar we zijn er nog niet."