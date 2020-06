Grootste containerschip ooit vaart donderdag over Westerschelde

Het grootste containerschip ter wereld (foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Vorige week woensdag kwam het grootste containerschip ter wereld aan in Rotterdam. Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam zei toen tegen de NOS dat de lengte van grote containerschepen met 400 meter nagenoeg gelijk blijft. "Het zit hem vooral in het aantal standaardcontainers. Daarvan kunnen er bijna 24.000 geplaatst worden" De HMM Algeciras is gebouwd in Zuid-Korea.

Op dit moment is de verwachting dat de containerreus rond 19.00 uur bij Vlissingen de Westerschelde opvaart. Het vaarschema kan nog wel veranderen.

