Internetshoppen naar muziekdocent via nieuw initiatief: 'Ik denk dat dit heel groot kan worden'

Normaal gesproken krijgen de leerlingen 'live' les van een docent, maar door het coronavirus worden de lessen momenteel online gegeven.

Sjaak Lammers uit Middelburg nam mede daarom het initiatief voor de nieuwe gezamenlijke website. Zelf is hij zelfstandig ondernemer en geeft hij thuis onder meer pianolessen. Major 7 laat niet alleen het aanbod muziekdocenten zien in een bepaalde regio, leraren en leerlingen delen ook hun kennis in een online leeromgeving.

Een multifunctionele website

Lammers: "Als consument kun je makkelijk op zoek naar een docent in de buurt, maar de website heeft nog meer functies. Leerlingen en leraren werken via een portaal. Hier vinden ze bijvoorbeeld roosters, leraren kunnen bladmuziek of lesmateriaal toevoegen en huiswerkopdrachten plaatsen en verzenden."

Ik doe dit uit een ideaal en denk dat dit heel groot kan worden." Sjaak Lammers - Major 7

Zo'n twintig geschoolde muziekdocenten van binnen en buiten Zeeland hebben zich nu aangesloten bij het nieuwe platform. Lammers: "Dat moeten er natuurlijk meer worden, maar we zijn nog maar net van start gegaan."

Drempel

Drummer Guido van de Wijdeven uit Kamperland is een van die twintig docenten. Hij speelt in verschillende bandjes en is drumspecialist bij een muziekwinkel. Drumlessen geven deed hij altijd al wel naast al zijn muziekactiviteiten, maar sinds kort heeft hij er klanten bij dankzij het nieuwe muziekcollectief.

"Het is anders best lastig om aan klanten te komen. Er is wel genoeg animo maar om echt die stap te zetten, jezelf echt in te schrijven voor een drumles, dat is toch een drempel waar mensen overheen moeten. Nu het via Major 7 gaat, voelt het voor mensen denk ik iets betrouwbaarder."

Allerlei muziekinstrumenten (foto: Zeeuwse Muziekschool)

Volgens Robert Vroegindeweij, directeur van de Zeeuwse Muziekschool, is er genoeg animo in onze provincie voor muzieklessen. "Er is veel interesse in Zeeland voor muziek überhaupt. Er zijn bijvoorbeeld meer dan tachtig muziekverenigingen. Landelijk gezien hebben we met Limburg een koppositie wat dat betreft. Op de muziekschool krijgen we ook genoeg aanmeldingen. Zo veel dat we op sommige plekken nog maar net alle mensen kunnen plaatsen. Dat betekent dat er meer dan ooit aan muziek gedaan wordt."

Als concurrentie ziet Vroegindeweij het nieuwe initiatief niet. "Als er markt is en er zijn mensen die daarbij willen, dan heb je gewoon een goed product. Daarnaast is onze rol als muziekschool aan het veranderen. We doen veel meer dan muzieklessen aanbieden en proberen steeds meer een overkoepelend instituut te zijn. Ik kan me goed voorstellen dat we in de toekomst juist gaan samenwerken."

Sjaak Lammers (foto: Major 7)

Initiatiefnemer Sjaak Lammers ziet de Zeeuwse Muziekschool ook niet als concurrentie: "Ik heb daar zelf ook les gegeven en een fijne tijd gehad. Alleen ik denk dat er twee type docenten zijn. Docenten die graag bij een instituut horen, maar er zijn ook mensen die graag privéles geven en zelfstandig willen blijven."

'Dit kan heel groot worden'

Komende tijd gaat Lammers aan de gang om de website uit te bouwen en te verbeteren. Docenten betalen overigens wel tien procent commissie aan Major 7. Sjaak: "Dat is vooral om dat collectief te laten groeien. Ik heb zelf genoeg leerlingen en kan mezelf bedruipen zonder Major 7, maar ik doe dit uit een ideaal en ik denk dat dit ook heel groot kan worden."