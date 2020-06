Traditionele Strandcross Vlissingen gaat dit jaar niet door

Strandcross Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Strandcross is een van de vele sportevenementen dat door het coronavirus niet door kan gaan. Een maand geleden twijfelde de organisatie al of het evenement door kon gaan. "Toen zeiden we: 'we wachten tot begin juni'. We hadden goede hoop, maar er blijven toch teveel open vragen", vertelt voorzitter Thijs Lampio.

De organisatie heeft ook besloten het evenement niet te verplaatsen naar een latere datum. "We zijn heel erg afhankelijk van de waterstanden en de eerste mogelijkheid was pas half november. Alleen was het dan niet mogelijk om het parcours in orde te maken", zegt Lampio. Dit jaar zou met de 35e editie een jubileum van de Strandcross zijn.