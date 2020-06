'Alles wat stilligt gaat verloren', historische zeilschepen luiden de noodklok

"Kijk, dit is een van de grootste hutten. Een vierpersoonshut." Gaby Koomen wijst benedendeks naar het kleine kamertje waar in normale tijden vier mensen zouden kunnen slapen. De hut is amper twee bij drie meter groot. In totaal heeft ze achttien slaapplekken op haar klipper, waarvan ze er nu zes zou mogen verhuren. "Maar ja, dan komen mensen elkaar op de gang tegen en die is hooguit 75 centimeter breed."

Bovendeks is het al niet veel beter. "Wij varen het schip met de gasten, dus dat betekent samen de zeilen hijsen. Dat doe je aan één touw, dat gaat niet op anderhalve meter afstand." Normaal biedt Koomen tussen maart en november uitstapjes aan in weekenden en (mid)weken op haar zeilschip. Nu ligt ze al maanden aangemeerd in Zierikzee.

Schipper Gaby Koomen op haar klipper Nieuwe Maen (foto: Omroep Zeeland)

Ze heeft vorig jaar goed geboerd en daardoor een buffer waarmee ze het een jaar denkt vol te houden. "En mijn schip moet pas volgend jaar naar de werf. Maar zo'n keuring kost al snel 5.000 tot 10.000 euro. En daar komen alle certificering, om ook met de gasten te kunnen varen, nog bij." De eenmalige steun die ze van de gemeente Schouwen-Duiveland kreeg - 4.000 euro - is niet genoeg.

Letterlijk voor Pampus

Dat ze niet alleen staat, bleek vandaag tijdens een actie op het IJmeer. Daar lagen 175 historische zeilschepen letterlijk voor Pampus om actie te voeren. Net als Koomen willen ze een noodfonds om hen door deze tijd te helpen. Ze zijn bang dat de schepen, tussen de 100 en 150 jaar oud, anders verloren gaan. Koomen: "Stilliggen voor zo'n schip is niet goed. Alles wat stilligt, gaat verloren."