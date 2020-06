Het was billen knijpen voor Australische Adrienne uit Kortgene

Adrienne Verburg achter het stuur (foto: Adrienne Verburg)

Precies op Queensland Day, de dag dat gevierd wordt dat Queensland in 1859 een aparte staat werd, mochten Australiërs weer naar de dierentuin en dat is precies wat Adrienne Verburg gedaan heeft. De premier vond in de uitbraak van corona op een boot geen aanleiding de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in te trekken.

De passagiers zitten nog steeds op de boot in quarantaine. Maar Adrienne kan dus weer op pad. "En voor veel Australiërs erg belangrijk: er wordt weer Australian football gespeeld. Dat is toch een nationale sport."

Adrienne Verburg ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Stationin West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een 'cattlestation' (een grote veeboerderij) én een camping met restaurant runnen.

Een uitstapje naar Rottnest Island voor de kust van Perth zit er ook weer in. Op dat eiland zaten wekenlang mensen met corona in quarantaine. Maar mensen kunnen op het eiland nu weer quokka's gaan kijken. Het eiland staat bekend om deze wallaby, een soort kleine kangoeroe.

In deze 'reus' krijgt Adrienne Verburg les voor haar vrachtwagenrijbewijs (foto: Adrienne Verburg)

Ondanks de versoepelingen gaat de vlag nog niet uit op de camping van Adrienne. "We hebben het besluit genomen om dat pas te doen als de grens weer opengaat. Als het niet druk is op de snelweg hebben we niks aan de versoepelingen."

De drukste maanden op de camping mist ze dit jaar. Maar Adrienne gaat niet bij de pakken neerzitten. "Ik ben nu bezig om mijn vrachtwagenrijbewijs te halen. Dan maar op de vrachtwagen. Ik moet toch wat.