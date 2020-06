Brandweer oefent weer: 'Ze stonden te popelen om aan de slag te gaan'

De vrijwilligers mogen oefenen op de brandweerposten, maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland oefenen ze alleen in en om de kazerne, in beschermende en afgesloten kleding. En ze dragen helmen en gelaatschermen.

Zoals dinsdagavond bij de brandweerpost in Domburg. Daar werd voor het eerst weer samen geoefend. "We hebben ons de afgelopen twee maanden ook aan de corona voorschriften moeten houden en konden niet bij elkaar komen", zegt Patrick de Klerck, coördinator Vakbekwaam Blijven van de Veiligheidsregio. "Maar nu kan het weer, en dat is goed."

Kwaliteit op peil gebleven

De Klerck heeft niet de indruk dat de kwaliteit van de inzetten van de brandweer achteruit is gegaan de afgelopen maanden, omdat er niet geoefend kon worden. "We zijn echt niet alles meteen weer vergeten wat we geleerd hadden, dus dat is niet aan de orde. Maar het is natuurlijk goed om de vaardigheden ook door te trainen op peil te houden."

Volgens Risto de Pagter, de ploegleider van de brandweerpost Domburg, werd het hoog tijd om weer samen te kunnen oefenen. "Onze mannen en vrouwen stonden te popelen om dit weer te kunnen doen. We zijn erg blij dat het weer kan", zegt hij. "Nu oefenen we nog in kleine groepen, maar vanaf 1 juli kan het hele team weer bij elkaar komen."

Vrijwillige brandweer oefent weer samen.