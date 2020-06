Goedemorgen! Ziekenhuizen en brandweerkorpsen gaan terug naar 'normaal' en dieren welkom in Bevrijdingsmuseum

Chirurg Gijs de Klerk van het Adrz aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Er liggen geen coronapatiënten meer in de Zeeuwse ziekenhuizen, en dus is de reguliere zorg voor gewone patiënten zo veel mogelijk weer opgestart. Operatiekamers zijn weer open en specialisten zien hun patiënten weer op het spreekuur.

Maar terug naar normaal, is het nog lang niet. Want wachtkamers zijn aangepast, looproutes zijn anders, en er is zelfs een speciale uitgang gemaakt. Allemaal bedoeld om de anderhalve meter te kunnen aanhouden.

Bevrijdingsmuseum nodigt dieren uit

Aanpassingen moest ook het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp doorvoeren. Maar buiten, op het terrein is ook een en ander veranderd. Het museum nodigt namelijk allerlei dieren van harte uit zich op het terrein van het museum te vestigen en heeft daarvoor nestkasten, insectenhotels en faunatorens gebouwd. Die moeten de dieren lokken, die er op hun beurt voor moeten zorgen dat ongedierte buiten de deur blijft. Nature Care noemt Peter Traas van een ongediertebestrijdingsbedrijf dit. "Naast het bestrijden van ongedierte wilden we ook iets doen ter bescherming en het in stand houden van beschermde diersoorten en zo is Nature Care ontstaan.

Brandweerlieden van de post Domburg aan het oefenen (foto: Omroep Zeeland)

De brandweerkorpsen gaan ook weer terug naar normaal. Fysiek oefenen stond door de coronamaatregelen op een laag pitje maar kan nu weer. Maar, zoals overal, wel met de nodige maatregelen. Oefenen mag alleen op en om de brandweerposten, op minstens anderhalve meter van elkaar, in beschermende en afgesloten kleding en daarbij moeten helmen en gelaatschermen gedragen worden.

Onderzoek Zeeuwse hotelmarkt

Later vandaag in het nieuws de presentatie van de resultaten van een onderzoek naar de hotelmarkt in Zeeland. Het provinciebestuur heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek. Er liggen veel plannen op tafel, maar de vraag is of dit de goede plannen zijn; zowel kwalitatief als kwantitatief. Vanmiddag rond 15.00 uur weten we het.

Het weer in Zeeland:

Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, landinwaarts zijn er wat meer wolkenvelden en daar is later op de dag kans op een enkele bui. Maximum van 17 tot 19 graden, bij een zwakke tot matige noordelijke wind.